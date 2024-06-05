Oι αντίπαλοι των πρασίνων στον δρόμο για τους ομίλους

Πολύ πιο δύσκολος αναμένεται να είναι ο δρόμος του Παναθηναϊκού προς τους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς το τριφύλλι είναι αρκετά χαμηλά στο UEFA ranking και εν συνεπεία πρόκειται να συναντήσει δύσκολους αντιπάλους στους προκριματικούς γύρους. Η καλύτερη συγκομιδή του τριφυλλιού τα τελευταία χρόνια ήταν η περσινή χρονιά όπου συγκέντρωσε 3.000 βαθμούς.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του τριφυλλιού για τον Β προκριματικό γύρο του Europa league, όπου και θα ξεκινήσει είναι ομάδες επιπέδου Άγιαξ, Μπράγκα (όπου τον απέκλεισε πέρυσι από το champions League) και Τρανσζοσπόρ. Οι πιο βατοί αντίπαλοι είναι ομάδες όπως η Ριέκα, Μάριμπορ, Ραπίντ Βιέννης και Μόλντε.

