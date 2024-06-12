Αναρμόδια για πιθανή απαγόρευση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παρευρεθεί στο ΣΕΦ για τον τέταρτο τελικό των «αιωνίων» για την Stoiximan Basket League δηλώνει η ΔΕΑΒ με επίσημη ενημέρωσή της απαντώντας στο σχετικό αίτημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά και ιδιωτών.



Αντίθετα, κάλεσε σε ακρόαση (χωρίς να κατονομάζει) τους Ματίας Λεσόρ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη για την ανταλλαγή χτυπημάτων ανάμεσά τους μετά το τέλος του Game 3. Πάντως η ακρόαση των δύο παικτών θα γίνει στις 17 Ιουνίου, μετά δηλαδή την ολοκλήρωση των τελικών (είτε σήμερα, είτε στις 14 Ιουνίου).

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:1. Σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα τόσο από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, όσο και από πλειάδα ιδιωτών περί απαγόρευσης εισόδου μεμονωμένου φυσικού προσώπου – παράγοντα της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- στον αγώνα καλαθοσφαίρισης ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, που διεξάγεται στο ΣΕΦ σήμερα, 12 Ιουνίου, δεν υφίσταται εκ μέρους της ΔΕΑΒ σχετική αρμοδιότητα, με βάση την κείμενη νομοθεσία.Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΑΒ συστήνει αυτοσυγκράτηση και λήψη κάθε δυνατού μέτρου πρόληψης επεισοδίων και εν γένει φαινομένων βίας από μέρους των διαγωνιζόμενων ΚΑΕ.2. Καλεί σε ακρόαση στις 17/06/2024 δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές των Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., για φερόμενο περιστατικό βίας (αλληλολάκτισμα μεταξύ τους), που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός του αγωνιστικού χώρου του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΑΚΑ, μετά τον αγώνα καλαθοσφαίρισης στις 10/6/2024 μεταξύ των παραπάνω ομάδων, για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών (BASKET LEAGUE), αγωνιστικής περιόδου 2023/2024.Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

