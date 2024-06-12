Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τρεις μήνες τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτό σημαίνει πως ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δεν θα μπορεί να συνοδεύσει την ομάδα του στον τέταρτο τελικό πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του DPG που έγραψε σε story στο Instagram: «Τρεις μήνες! Μία για κάθε τεχνική ποινή που μας έριξε», ανέφερε αρχικά και μετά πρόσθεσε: «Προσπάθεια αλλοίωσης πρωταθλήματος για ακόμη μια φορά: Επακόλουθα... από 30 χιλιάρικα plus πρόστιμο ο Αταμάν και τρεις μήνες απαγόρευση εγώ. Κανείς διαιτητής και κανείς από την πλευρά του Ολυμπιακού».
