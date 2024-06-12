Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τρεις μήνες τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτό σημαίνει πως ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δεν θα μπορεί να συνοδεύσει την ομάδα του στον τέταρτο τελικό πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ.



Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του DPG που έγραψε σε story στο Instagram: «Τρεις μήνες! Μία για κάθε τεχνική ποινή που μας έριξε», ανέφερε αρχικά και μετά πρόσθεσε: «Προσπάθεια αλλοίωσης πρωταθλήματος για ακόμη μια φορά: Επακόλουθα... από 30 χιλιάρικα plus πρόστιμο ο Αταμάν και τρεις μήνες απαγόρευση εγώ. Κανείς διαιτητής και κανείς από την πλευρά του Ολυμπιακού».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.