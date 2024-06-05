Παναθηναϊκός: Η υπέρ του παράδοση και ο Ολυμπιακός που ψάχνει το πρώτο μετά από 31 χρόνια

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στους τελικούς της Stoiximan Basket League και οι «ερυθρόλευκοι» θα επιχειρήσουν να κάνουν κάτι που έχουν πετύχει μόνο μια φορά στην ιστορία τους και αυτή πριν από 31 χρόνια: να πάρουν πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρας.

Οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα έδρας έχουν κατακτήσει 24 στα 30 πρωταθλήματα, δηλαδή σε ποσοστό 80%. Ο Παναθηναϊκός σε 8 τελικούς με πλεονέκτημα έδρας, έχει κατακτήσει 7 τίτλους, ενώ σε τελικούς «αιωνίων» έχει πάρει το πρωτάθλημα 5 φορές με μειονέκτημα έδρας.

Επτά από τις σειρές τελικών που έχουν γίνει κρίθηκαν με «σκούπα» (3-0), άλλες 13 πήγαν σε πέμπτο παιχνίδι (3-2), ενώ οι ομάδες που κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι της σειράς πήραν τελικά το πρωτάθλημα σε 24 από τις 30 προηγούμενες φορές. Στους 20 τελικούς «αιωνίων», η ομάδα που πήρε το Game 1 πήρε το πρωτάθλημα 15 φορές.

Στις 23 φορές που οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στα playoffs –χωρίς να υπολογίζεται εκείνη του 2019 που κρίθηκε χωρίς αγώνες), ο Παναθηναϊκός κέρδισε τις 14 (60,87%) και ο Ολυμπιακός τις εννιά (39,13%), ενώ οι 16 (69,56%) κρίθηκαν υπέρ της ομάδας που είχε το πλεονέκτημα της έδρας.

Αναλυτικά οι σειρές στις οποίες συναντήθηκαν «πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» στα playoffs:

1993: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-3 (Τελικοί)

1995: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (Τελικοί)

1996: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-2 (Τελικοί)

1998: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-3 (Τελικοί)

2001: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 (Τελικοί)

2002: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2 (Ημιτελικοί)

2004: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-0 (Προημιτελικοί)

2005: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-0 (Προημιτελικοί)

2006: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 (Τελικοί)

2007: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 (Τελικοί)

2008: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 (Τελικοί)

2009: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 (Τελικοί)

2010: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1 (Τελικοί)

2011: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 (Τελικοί)

2012: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 (Τελικοί)

2013: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-3 (Τελικοί)

2014: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 (Τελικοί)

2015: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-0 (Τελικοί)

2016: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 (Τελικοί)

2017: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3 (Τελικοί)

2018: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 (Τελικοί)

2019: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-0 (Προημιτελικοί – Στα χαρτιά)

2022: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-0 (Τελικοί)

2023: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 (Τελικοί)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.