Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η πρώτη και πιο κρίσιμη ενδεκάδα του Κόντη

Ο Παναθηναϊκός έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα πηγαίνει με φόρα στη μητέρα των μαχών, στο κυριακάτικο ντέρμπι! Δεν είναι απλός ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού με τον αιώνιο αντίπαλο. Αλλά ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ματς που θα σημαδέψει την χρονιά του αρκετά νωρίς. Με νέο πρόσωπο στον πάγκο τον Χρήστο Κόντη. Αλλά και έναν γνώστη της παναθηναϊκής πραγματικότητας εντός των αποδυτηρίων.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.