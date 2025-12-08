Ο Παναθηναϊκός έκανε σήμερα (08/12) γνωστό το πρόγραμμα των συνεντεύξεων Τύπου αλλά και των προπονήσεων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης (11/12) με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν, για την 6η αγωνιστική του φετινού Europa League.

Συγκεκριμένα, ο Ράφα Μπενίτεθ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου στις 14:00 την Τετάρτη (10/12), μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού». Παράλληλα, η προπόνηση του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει στις 16:30, στο Κορωπί.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 22:00 την Βικτόρια Πλζεν εντός έδρας σε αναμέτρηση που γίνεται για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα ακολουθηθεί το εξής πρόγραμμα:

Συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού στην αίθουσα κίνησης του Ολυμπιακού Σταδίου στις 14:00. Θα μιλήσουν ο προπονητής της ομάδας μας, Rafa Benitez και ένας ποδοσφαιριστής μας.

Προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης» στις 16:30.

Συνέντευξη Τύπου της Βικτόρια Πλζεν στην αίθουσα κίνησης του Ολυμπιακού Σταδίου στις 19:00. Θα μιλήσουν ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν, Martin Hysky και ένας ποδοσφαιριστής της τσέχικης ομάδας.

Προπόνηση της Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 20:00».

