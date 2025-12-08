Θλίψη στο βελγικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Γκλεν ντε Μπουκ σε ηλικία 54 ετών

Το βελγικό ποδόσφαιρο πενθεί τον Γκλεν ντε Μπουκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αμβέρσα, σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός είχε υποστεί την Παρασκευή σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να πέσει σε βαθύ κώμα.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ανακοινώνοντας πως ο ντε Μπουκ άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Γκλεν ντε Μπουκ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Β’ κατηγορία με την Μπουμ, όμως γρήγορα το ταλέντο του τον ανέδειξε σε ένα από τα σημαντικά ονόματα του βελγικού ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε σε Μαλίν και κυρίως στην Άντερλεχτ, όπου έγινε αρχηγός και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα. Με την εθνική ομάδα του Βελγίου πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις, αποτελώντας για χρόνια σταθερή επιλογή στην άμυνα των «Κόκκινων Διαβόλων».

Οι επαναλαμβανόμενοι σοβαροί τραυματισμοί στα γόνατα τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2005, όμως ο ντε Μπουκ συνέχισε να προσφέρει στο ποδόσφαιρο από άλλη θέση.

Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή του Φράνκι Βερκότερεν στην Άντερλεχτ και στη συνέχεια ανέλαβε ως πρώτος τεχνικός σε αρκετούς συλλόγους: Σερκλ Μπριζ, Μπίρσοτ, Φένλο, Μπέβερεν, Μουσκρόν, Κόρτραϊκ, Λόκερεν και ξανά Κόρτραϊκ.

