Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες να βρει ο Τεττέη το 7o γκολ του την Κυριακή

Ο Ανδρέας έχει πάρει φωτιά, σκοράρει σχεδόν όποτε ακουμπά την μπάλα και δεν αποκλείεται να το ξαναδούμε κόντρα στον Λεβαδειακό

Τεττέη

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη του στη σεζόν με 4-1 επί του ΌΦΗ. Μια νίκη που ανέβασε τους πράσινου στη 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 42 βαθμούς. Αφήνοντας στη 5η τον Λεβαδειακό με 39, με το μεταξύ τους ματς αύριο βράδυ να είναι κρίσιμο.

Ένας παίκτες που έχει βάλει σκοπό να πάρει την ομάδα από το χέρι, είναι ο Ανδρέας Τεττέη. Ο 24χρονος διεθνής φορ βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και δεν λέει σταματήσει. Το αντίθετο οι αριθμοί δείχνουν πως την Κυριακή θα έχει κύριο ρόλο στη Λειβαδιά.

