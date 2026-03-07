ΠΑΟΚ: Διλήμματα σε άξονα και κορυφή ενόψει Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη

Το μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League πλησιάζει και στον ΠΑΟΚ η προετοιμασία μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να πάρει κομβικές αποφάσεις για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία.

Ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει πως σε τέτοιες αναμετρήσεις η ισορροπία στον άξονα και οι σωστές επιλογές προσώπων μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Κάτω από τα δοκάρια όλα δείχνουν πως ο Αντώνης Τσιφτσής θα πάρει θέση βασικού. Στην άμυνα, ο Κένι έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο, με τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη να αποτελούν το πιθανότερο δίδυμο στο κέντρο και τον Μπάμπα σταθερή επιλογή αριστερά.

Το βασικό ερωτηματικό αφορά τη μεσαία γραμμή. Η κατάσταση του Μεϊτέ θα κρίνει πολλά. Αν ο Γάλλος δεν είναι στο 100%, ο Οζντόεφ αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού, με τον Ζαφείρη να διεκδικεί ρόλο στο πλάι του. Ο Λουτσέσκου αναζητά συνδυασμό έντασης, τρεξιμάτων και σωστής κυκλοφορίας απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που πιέζει ψηλά.

Στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ θα στηριχθεί στην ποιότητα των άκρων του. Ο Τάισον αναμένεται να καλύψει τη μία πλευρά, ενώ ο Ζίβκοβιτς παραμένει σημείο αναφοράς από την άλλη.

Πίσω από τον φορ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να έχει ελεύθερο ρόλο, με τον Λουτσέσκου να ποντάρει στη φαντασία και την ικανότητά του να δημιουργεί ρήγματα.

Το μεγάλο δίλημμα αφορά την κορυφή της επίθεσης. Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μην βρίσκεται στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας, οι επιλογές για τη θέση του φουνταριστού περιορίζονται, με τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Φάληρο με ξεκάθαρο στόχο να μείνει «ζωντανός» στη μάχη της κορυφής. Ο Λουτσέσκου γνωρίζει πως το κλειδί θα είναι η σωστή διαχείριση των χώρων, η συγκέντρωση στα πρώτα λεπτά και η αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

