Την Κυριακή (25/01) ξεχωρίζει το ματς στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 19:30

bwinΣΠΟΡ FM

Η 18η στροφή του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας βάζει στο παιχνίδι.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (24/01), στις 17:00, με την αναμέτρηση του πρωταθλητή Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ στις 19:30 ακολουθεί η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα AKTOR. Στις 20.00, στη Λάρισα, η τοπική ομάδα, υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.

Την Κυριακή (25/01) ξεχωρίζει το ματς στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 19:30. Προηγούνται χρονικά οι αγώνες Άρης-Λεβαδειακός στις 16:00 και ΟΦΗ-Παναιτωλικός, στις 18:00.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της αγωνιστικής, ρεπορτάζ και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι γραμμές. 

Όλα αυτά, εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
 

