Τα play-in της φετινής Ευρωλίγκας ολοκληρώθηκαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης να νικά την Μπάγερν και να συμπληρώνει το παζλ των playoffs, κλείνοντας ραντεβού με τον Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του γνωρίζει εδώ και μέρες ότι τελευταία αντίπαλός του στον δρόμο προς το Final Four του Άμπου Ντάμπι θα είναι η Εφές, ενώ πλέον γνωρίζει και το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεών του με την τούρκικη ομάδα.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (22/4) στο ΟΑΚΑ, με ώρα έναρξης της 21:30, ενώ το Game 2 θα γίνει δύο μέρες αργότερα (Πέμπτη 24/4), επίσης στην έδρα των «πράσινων».

Στη συνέχεια, η σειρά θα μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη (30/4, 20:45 το Game 3 και 2/5 το Game 4, αν χρειαστεί), ενώ σε περίπτωση που γίνει το 2-2, θα διεξαχθεί και πέμπτο παιχνίδι, στο ΟΑΚΑ, 6 ή 7/5.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκός – Εφές

Game 1: 22/4 στις 21:30 – ΟΑΚΑ

Game 2: 24/4 στις 21:30 – ΟΑΚΑ

Game 3: 30/4 στις 20:45 – Κωνσταντινούπολη

Game 4: 2/5 στις 20:30 (εάν χρειαστεί) – Κωνσταντινούπολη

