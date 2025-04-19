Λογαριασμός
Οι μέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Εφές για τα playoffs της Ευρωλίγκας

Δείτε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Εφές, για τα playoffs της φετινής Ευρωλίγκας

Παναθηναϊκός

Τα play-in της φετινής Ευρωλίγκας ολοκληρώθηκαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης να νικά την Μπάγερν και να συμπληρώνει το παζλ των playoffs, κλείνοντας ραντεβού με τον Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του γνωρίζει εδώ και μέρες ότι τελευταία αντίπαλός του στον δρόμο προς το Final Four του Άμπου Ντάμπι θα είναι η Εφές, ενώ πλέον γνωρίζει και το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεών του με την τούρκικη ομάδα.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (22/4) στο ΟΑΚΑ, με ώρα έναρξης της 21:30, ενώ το Game 2 θα γίνει δύο μέρες αργότερα (Πέμπτη 24/4), επίσης στην έδρα των «πράσινων».

Στη συνέχεια, η σειρά θα μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη (30/4, 20:45 το Game 3 και 2/5 το Game 4, αν χρειαστεί), ενώ σε περίπτωση που γίνει το 2-2, θα διεξαχθεί και πέμπτο παιχνίδι, στο ΟΑΚΑ, 6 ή 7/5.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκός – Εφές

Game 1: 22/4 στις 21:30 – ΟΑΚΑ
Game 2: 24/4 στις 21:30 – ΟΑΚΑ
Game 3: 30/4 στις 20:45 – Κωνσταντινούπολη
Game 4: 2/5 στις 20:30 (εάν χρειαστεί) – Κωνσταντινούπολη

Πηγή: sport-fm.gr

