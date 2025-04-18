Λογαριασμός
Άδοξος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στη Βαρκελώνη: Αποχώρησε λόγω τραυματισμού από την αναμέτρηση με τον Φις

Άδοξο τέλος στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Βαρκελώνης, αφού αποχώρησε λόγω τραυματισμού από τον προημιτελικό του κόντρα στον Φις

Τσιτσιπάς

Ατυχία και άδοξος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στη Βαρκελώνη.

Η πορεία του Έλληνα τενίστα ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά, αφού αποχώρησε λόγω τραυματισμού, μόλις δύο games μετά την έναρξη της αναμέτρησής του με τον Αρτούρ Φις.



Με τον Γάλλο να προηγείται με 2-0 στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς αρχικά ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Μετά από 15 περίπου λεπτά επέστρεψε στο κορτ και σέρβιρε για το τρίτο game, αποφασίζοντας τελικά να αποσυρθεί οριστικά, με το σκορ στο 30-40 και με τον αντίπαλό του να έχει break point.

Έτσι, ολοκληρώθηκε άδοξα η προσπάθειά του να φτάσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πέμπτη συνολικά μέχρι τον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά, με τον Φις να είναι εκείνος που θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά.
Πηγή: sport-fm.gr

