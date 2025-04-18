Τέλος τα περί Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ από τον μάνατζερ του Γερμανού

Στη διάψευση των δημοσιευμάτων που είχαν προκύψει χθες και ήθελαν τον Γιούργκεν Κλοπ να είναι πρόθυμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε ο μάνατζερ του Γερμανού προπονητή.



Ο Μαρκ Κόζιτσκε μίλησε στο γερμανικό Skysports επισημαίνοντας ότι ο Κλοπ είναι χαρούμενος με τον ρόλο που έχει στη Ρεντ Μπουλ.

«Ο Γιούργκεν είναι πολύ χαρούμενος με τον ρόλο του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ρεντ Μπουλ», ήταν τα λόγια του όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του sport.sky.de.

Σε αυτό όντως επισημαίνεται ότι με βάσει και πληροφορίες που έχει το ΜΜΕ υπάρχουν πολλές ομάδες ευρωπαϊκές αλλά και η εθνική Βραζιλίας που έχουν κάνει κάποια κρούση και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ωστόσο ο Γερμανός τεχνικός δεν έχει σκοπό να αναλάβει κάποιον πάγκο και τη νέα σεζόν.

🚨❌ Jürgen Klopp’s agent Marc Kosicke plays down reports on Real Madrid and Brazil: “Jürgen is very happy with his new role as Head of Global Soccer at Red Bull”.



“He’s fully focused and happy there”, told @SkySportDE @Plettigoal. pic.twitter.com/kIuKThKUYS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2025

