Τέλος τα περί Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ από τον μάνατζερ του Γερμανού

Ο μάνατζερ του Γιούργκεν Κλοπ έβαλε τέλος σε όλα τα σενάρια που είχαν αναπτυχθεί και ήθελαν τον πελάτη του να είναι πρόθυμος να αναλάβει τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Κλοπ

Στη διάψευση των δημοσιευμάτων που είχαν προκύψει χθες και ήθελαν τον Γιούργκεν Κλοπ να είναι πρόθυμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε ο μάνατζερ του Γερμανού προπονητή.

Ο Μαρκ Κόζιτσκε μίλησε στο γερμανικό Skysports επισημαίνοντας ότι ο Κλοπ είναι χαρούμενος με τον ρόλο που έχει στη Ρεντ Μπουλ.

«Ο Γιούργκεν είναι πολύ χαρούμενος με τον ρόλο του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ρεντ Μπουλ», ήταν τα λόγια του όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του sport.sky.de.

Σε αυτό όντως επισημαίνεται ότι με βάσει και πληροφορίες που έχει το ΜΜΕ υπάρχουν πολλές ομάδες ευρωπαϊκές αλλά και η εθνική Βραζιλίας που έχουν κάνει κάποια κρούση και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ωστόσο ο Γερμανός τεχνικός δεν έχει σκοπό να αναλάβει κάποιον πάγκο και τη νέα σεζόν.

