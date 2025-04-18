Τι γίνεται με το μέλλον του Ολλανδού στην Τουρκία

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Αλάνιασπορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντράζ Σπόραρ απ’ τον Παναθηναϊκό και τον παρουσίασε μαζί με τον Βιλένα. Το deal ανάμεσα στους Τούρκους και τον Παναθηναϊκό θα αποφέρει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία των πράσινων, οι οποίοι ξεφορτώθηκαν έναν ακόμη παίκτη που ήταν εκτός πλάνων. Ο Ολλανδός χαφ δείχνει να βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό στην Τουρκία και με την φανέλα της Αλάνιασπορ κατάφερε να πετύχει το τρία γκολ, σε δυο μήνες, με εντυπωσιακά σουτ εκτός περιοχής.

