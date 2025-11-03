Παναθηναϊκός: Οι λύσεις… εκτάκτου ανάγκης για Ερυθρό Αστέρα

Ο Τούρκος σέντερ υπέστη θλάση στην προπόνηση και θα παραμείνει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Έτσι οι «πράσινοι» βγαίνουν άμεσα στην αγορά για την απόκτηση ενός ακόμη σέντερ. Μέχρι να γίνει αυτό, το Τριφύλλι θα έχει ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Για το ματς της Τετάρτης δεν υπάρχει κανείς διαθέσιμος παίκτης στη θέση «5» για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντίνος Μήτογλου θα κάνει… υπερωρίες στο παρκέ σε αυτή τη θέση.

