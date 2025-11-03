Λίγες μέρες απέμειναν για να παίξει ο Κίναν Έβανς στο πρώτο του επίσημο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ, που πιθανώς να παίξει την Κυριακή στο ματς με την Καρδίτσα, ετοιμάζεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την ευχή όλων να αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί τον Μάιο του 2024.

Ο Έβανς πέρα από σθένος, για να επανέλθει μετά από δεύτερο πολύ σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του, δείχνει πως έχει και χιούμορ. Ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρουσιάζει ένα κουκλάκι με τη μορφή του και τον χαρακτηρίζει αιώνιο τραυματία. Ο 29χρονος άσος όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε, αλλά έδειξε αυτοσαρκασμό και αντέδρασε στην ανάρτηση με γέλια μέχρι δακρύων σχολιάζοντας «… αυτό είναι τρελό!»

Μάλιστα η στάση αυτή του Έβανς συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από φιλάθλους που του ευχήθηκαν να επιστρέψει γερός στα παρκέ.

