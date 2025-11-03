Παναθηναϊκός: Κρίσιμη εβδομάδα - Αναμονή για Μπακασέτα και Πελίστρι

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η τρέχουσα εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό. Μετά την ήττα στον Βόλο (1-0) το Σάββατο, οι «πράσινοι» έχουν ανάγκη δύο νίκες απέναντι στη Μάλμε στη Σουηδία την Πέμπτη (19:45) για την τέταρτη αγωνιστική του Europa League και τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή (21:00) για την δέκατη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει το 2/2, προκειμένου να δουλέψει με περισσότερη ηρεμία στη διακοπή που ακολουθεί για τις εθνικές ομάδες. Για την ώρα στον ορίζοντα υπάρχει μόνο το παιχνίδι της Πέμπτης, όπου οι «πράσινοι» θα αναζητήσουν το δεύτερο τρίποντό τους στη League Phase μετά τις ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ.

Γι’ αυτό το ματς θα παραμείνουν εκτός μάχης οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες, ωστόσο πιθανότητες να μπουν στην αποστολή έχουν οι Μπακασέτας και Πελίστρι. Αν αμφότεροι προπονηθούν σε φουλ ρυθμούς μέχρι αύριο, τότε μπορεί να πάρουν χρόνο στη Σουηδία και την Κυριακή να αγωνιστούν ακόμη περισσότερο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

