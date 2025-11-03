Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για Αϊντχόφεν

Ένα απαιτητικό παιχνίδι, από πολλές απόψεις, έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όπως σημείωσε χθες το μεσημέρι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, η πρωταθλήτρια Ολλανδίας στα πέντε τελευταία παιχνίδια της έχει πετύχει 20 (!) γκολ και δείχνει ασταμάτητη, με νίκες επί της Νάπολι και της Φέγενορντ, ούσα ουσιαστικά μία από τις πιο φταρμισμένες ομάδες σε όλη την Ευρώπη.

Κάπως έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ψάχνει τον τρόπο με τον οποίο θα… φρενάρει την αυριανή αντίπαλο των νταμπλούχων Ελλάδας. Μία από τις πρώτες κινήσεις του Ισπανού τεχνικού είναι να επαναφέρει το 4-2-3-1, βάζοντας τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του τον Τσικίνιο.

Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της άμυνας θα επιστρέψει ο Πιρόλα μαζί με τον Ρέτσο, ενώ τη δική του προσπάθεια να δώσει το «παρών» σε αυτό το ματς κάνει ο Ορτέγα. Εκτός μόνο είναι ο τιμωρημένος Έσε, ο οποίος αποβλήθηκε στη Βαρκελώνη.

