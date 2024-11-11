Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Οι διαφοροποιήσεις στο παιχνίδι του Ναν από την «rookie season» του

Ο Αμερικανός γκαρντ του Τριφυλλιού φαίνεται πιο ώριμος από την «rookie season» του στην Euroleague και αυτό ευνοεί την ομάδα του  

Ναν

Ο Παναθηναϊκός πριν από ένα χρόνο κατάφερε να κλείσει μία σπουδαία μεταγραφή και έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» έφεραν για πρώτη φορά στην Ευρώπη τον Κέντρικ Ναν μετά από συνεχόμενες σεζόν στο NBA και εκείνος πρωταγωνίστησε με το «καλημέρα». Μάλιστα ο γκαρντ του Τριφυλλιού βοήθησε τα μέγιστα τόσο στην κατάκτηση της Euroleague όσο και στου ελληνικού πρωταθλήματος. 

Πηγή: skai.gr

