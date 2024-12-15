Παναθηναϊκός: Ο Βιτόρια «χτίζει»… βαρβάτο δίδυμο στα χαφ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια ανοδική πορεία, ωστόσο η ομάδα θέλει και άλλο χρόνο για να «δέσει» με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Ο 54χρονος τεχνικός βρίσκεται λίγο καιρό στους «πράσινους» ωστόσο τα… σημάδια για το μέλλον είναι ενθαρρυντικά. Βλέπουμε τον Πορτογάλο να δίνει ρόλο σε περισσότερους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν βγει μπροστά επί Ντιέγκο Αλόνσο.

