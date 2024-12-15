Γιάννης λαμπρός οδηγεί τους Μπακς και είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν! Το Μιλγουόκι, με ηγέτη τον Έλληνα σούπερ σταρ, κατάφερε να επικρατήσει 110-102 των Χοκς στον πρώτο ημιτελικό του NBA και τα ξημερώματα της Τετάρτης κόντρα στους Θάντερ θα διεκδικήσει το Κύπελλο στο Λας Βέγκας.

Ο «Greek Freak» πραγματοποίησε μία κυριαρχική εμφάνιση, «άγγιξε» το triple-double και ήταν εκπληκτικός απέναντι στα «γεράκια». Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 32 πόντους (10/15 δίποντα, 12/18 βολές), μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο, 4 μπλοκ, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Στο πλευρό του Αντετοκούνμπο στάθηκε ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος σκόραρε 25 πόντους (7 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 4/5 βολές), ενώ είχε 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από εκεί και πέρα, διψήφιος ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 16 πόντους (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ) και ο Μπόμπι Πόρτις είχε 10 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ενώ 6 πόντους σημείωσε ο Κρις Μίντλετον (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), 9 ο Έι Τζέι Γκριν (3/6 τρίποντα) και 6 (με 2/7 τρίποντα) είχε ο Ταουρίν Πρινς.

Για τους Χοκς, ο Τρέι Γιανγκ έκανε double-double με 35 πόντους και 10 ασίστ (είχε και 7 ριμπάουντ), ενώ «διπλός» ήταν και ο Τζέιλεν Τζόνσον με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. 15 πόντους είχε και ο ΝτιΆντρε Χάντερ. Πλέον η Ατλάντα επιστρέφει στη regular season και παίζει την Πέμπτη στην έδρα των Σπερς, ενώ οι Μπακς έχουν τον τελικό με τους Θάντερ στο «T-Mobile Arena» τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:30).

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 55-49, 82-83, 110-102

