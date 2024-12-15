Λογαριασμός
Στον τελικό του NBA Cup οι Μπακς με κυριαρχική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (Βίντεο)

Με ηγετική εμφάνιση του Γιάννη, ο οποίος «άγγιξε» το triple-double, οι Μπακς επικράτησαν 110-102 των Χοκς και προκρίθηκαν στον τελικό του NBA Cup  

Giannis Antetokounmpo

Γιάννης λαμπρός οδηγεί τους Μπακς και είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν! Το Μιλγουόκι, με ηγέτη τον Έλληνα σούπερ σταρ, κατάφερε να επικρατήσει 110-102 των Χοκς στον πρώτο ημιτελικό του NBA και τα ξημερώματα της Τετάρτης κόντρα στους Θάντερ θα διεκδικήσει το Κύπελλο στο Λας Βέγκας.

Ο «Greek Freak» πραγματοποίησε μία κυριαρχική εμφάνιση, «άγγιξε» το triple-double και ήταν εκπληκτικός απέναντι στα «γεράκια». Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 32 πόντους (10/15 δίποντα, 12/18 βολές), μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο, 4 μπλοκ, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Στο πλευρό του Αντετοκούνμπο στάθηκε ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος σκόραρε 25 πόντους (7 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 4/5 βολές), ενώ είχε 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από εκεί και πέρα, διψήφιος ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 16 πόντους (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ) και ο Μπόμπι Πόρτις είχε 10 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ενώ 6 πόντους σημείωσε ο Κρις Μίντλετον (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), 9 ο Έι Τζέι Γκριν (3/6 τρίποντα) και 6 (με 2/7 τρίποντα) είχε ο Ταουρίν Πρινς.

Για τους Χοκς, ο Τρέι Γιανγκ έκανε double-double με 35 πόντους και 10 ασίστ (είχε και 7 ριμπάουντ), ενώ «διπλός» ήταν και ο Τζέιλεν Τζόνσον με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. 15 πόντους είχε και ο ΝτιΆντρε Χάντερ. Πλέον η Ατλάντα επιστρέφει στη regular season και παίζει την Πέμπτη στην έδρα των Σπερς, ενώ οι Μπακς έχουν τον τελικό με τους Θάντερ στο «T-Mobile Arena» τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:30).

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 55-49, 82-83, 110-102

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούνμπο
