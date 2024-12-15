Λογαριασμός
Αυτό είναι το καταφενάστατο πέναλτι που ζήτησε η Λίβερπουλ και δεν είδε κανείς (Βίντεο)

Η κούρσα του Τζο Γκόμες προς την περιοχή διακόπηκε με μαρκάρισμα που είναι πέναλτι μαρς κι όμως ουδείς ασχολήθηκε από το τιμ των διαιτητών  

Liverpool

Είναι φοβερό ότι αυτό το μαρκάρισμα δεν το εκτίμησε σωστά ούτε ο ρέφερι, ούτε θέλησε να το δει πιο προσεκτικά και ο VAR του «Άνφιλντ», με το σκορ στο 1-1 ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Φούλαμ.

Οι «κόκκινοι» ήδη αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 17', είχαν ισοφαρίσει, είχαν το μομέντουμ, έψαχναν το γκολ της ανατροπής και συνέβη αυτό.

Η κούρσα του Τζο Γκόμες προς την περιοχή διακόπηκε με μαρκάρισμα που είναι πέναλτι μαρς κι όμως ουδείς ασχολήθηκε από το τιμ των διαιτητών.

Ο ρέφερι το έχασε, ο VAR παρομοίως και είναι εντυπωσιακό πως τέτοια κίνηση και τέτοια σύγκρουση παικτών δεν συγκίνησε κανέναν...

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λίβερπουλ
