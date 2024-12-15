Είναι φοβερό ότι αυτό το μαρκάρισμα δεν το εκτίμησε σωστά ούτε ο ρέφερι, ούτε θέλησε να το δει πιο προσεκτικά και ο VAR του «Άνφιλντ», με το σκορ στο 1-1 ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Φούλαμ.
Οι «κόκκινοι» ήδη αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 17', είχαν ισοφαρίσει, είχαν το μομέντουμ, έψαχναν το γκολ της ανατροπής και συνέβη αυτό.
Η κούρσα του Τζο Γκόμες προς την περιοχή διακόπηκε με μαρκάρισμα που είναι πέναλτι μαρς κι όμως ουδείς ασχολήθηκε από το τιμ των διαιτητών.
Ο ρέφερι το έχασε, ο VAR παρομοίως και είναι εντυπωσιακό πως τέτοια κίνηση και τέτοια σύγκρουση παικτών δεν συγκίνησε κανέναν...
How's this not been given as a penalty.#LIVFUL pic.twitter.com/kJFem5idRv— MOD (@MODCFC_) December 14, 2024
