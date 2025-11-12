Με τον Κένεθ Φαρίντ να κάνει αδιανόητο ντεμπούτο με double-double, ο Παναθηναϊκός AKTOR άλωσε την έδρα της Παρί με σκορ 101-95 και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στην Ευρωλίγκα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν πανηγυρικό, όπως είναι λογικό. Ο Αμερικανός σέντερ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, αφήνοντας μια δυνατή κραυγή ενθουσιασμού, ενώ οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον συγχαρούν.

Ανάμεσά τους και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος, γεμάτος ενθουσιασμό, φώναζε «Manimal!», επιβεβαιώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ενέργεια και το πάθος που έφερε ο νεοαποκτηθείς σέντερ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

