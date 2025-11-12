Λογαριασμός
Τρομερό σκηνικό στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: Ο τρελαμένος Σλούκας αποθέωσε τον Φαρίντ φωνάζοντας «Manimal»

Ο Κώστας Σλούκας τρελάθηκε από την απόδοση του Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και αποθέωσε τον Αμερικανό σέντερ στα αποδυτήρια

Φαρίντ Σλούκας

Με τον Κένεθ Φαρίντ να κάνει αδιανόητο ντεμπούτο με double-double, ο Παναθηναϊκός AKTOR άλωσε την έδρα της Παρί με σκορ 101-95 και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στην Ευρωλίγκα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν πανηγυρικό, όπως είναι λογικό. Ο Αμερικανός σέντερ ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, αφήνοντας μια δυνατή κραυγή ενθουσιασμού, ενώ οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον συγχαρούν.

Ανάμεσά τους και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος, γεμάτος ενθουσιασμό, φώναζε «Manimal!», επιβεβαιώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ενέργεια και το πάθος που έφερε ο νεοαποκτηθείς σέντερ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

