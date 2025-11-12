Το NBA αλλάζει σελίδα! Μετά από χρόνια αναζήτησης τρόπων για να επαναφέρει τον ενθουσιασμό στο ετήσιο All-Star Game, η Λίγκα ανακοίνωσε επίσημα τη νέα του μορφή: Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Υπόλοιπου Κόσμου, σε ένα εντελώς διαφορετικό και πιο ανταγωνιστικό τουρνουά.

Το All-Star Game 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο νέο Intuit Dome, την εντυπωσιακή έδρα των Κλίπερς στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, και θα μεταδοθεί από το NBC – την ώρα που θα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα.

Η έμπνευση πίσω από τη νέα ιδέα, όπως ανέφερε ο κομισάριος του NBA Άνταμ Σίλβερ, προήλθε από το πνεύμα εθνικής υπερηφάνειας που συνοδεύει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η αναμέτρηση ΗΠΑ-Υπόλοιπου Κόσμου «θα φέρει νέα ένταση και κίνητρο στους παίκτες — κανείς δεν θέλει να γίνει viral για λάθος λόγο».

Το νέο format

Το παιχνίδι θα έχει τη μορφή τουρνουά τριών ομάδων, με κάθε αναμέτρηση να διαρκεί ένα δεκάλεπτο 12 λεπτών. Οι ομάδες θα είναι:

• Team USA A

• Team USA B

• Team World

Οι δύο καλύτερες σε αποτελέσματα θα παλέψουν στον τελικό. Αν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, θα μετρήσει η διαφορά πόντων.

Η διαδικασία επιλογής

Το σύστημα ψηφοφορίας παραμένει παρόμοιο, με 50% συμμετοχή των φιλάθλων, 25% των παικτών και 25% των δημοσιογράφων.

Οι 10 βασικοί (πέντε από Ανατολή, πέντε από Δύση) θα προκύψουν από την ψηφοφορία, ενώ οι 14 αναπληρωματικοί θα επιλεγούν από τους προπονητές.

Η Λίγκα θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 16 Αμερικανοί και 8 διεθνείς παίκτες, ώστε να σχηματιστούν οι τρεις ομάδες.

Η επιλογή του format δεν είναι τυχαία. Παίκτες εκτός ΗΠΑ έχουν κερδίσει τα 7 τελευταία βραβεία MVP, τα 4 τελευταία πρωταθλήματα σκοραρίσματος και τα 5 τελευταία πρωταθλήματα ριμπάουντ.

Ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ του Καναδά ήταν ο περσινός MVP, πρωταθλητής NBA και κορυφαίος σκόρερ της Λίγκας με την Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

