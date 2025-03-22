Γιοβάνοβιτς: «Τα προκριματικά έχουν μεγαλύτερη αξία από το Nations League»

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σκωτία την Κυριακή στη ρεβάνς της ήττας (1-0) στο Καραϊσκάκη για τα playoffs του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναφέρεται στη συνέντευξη Τύπου στη σημασία του αγώνα, τις διαφορές με τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτά που θέλει να βελτιώσει στην Εθνική αλλά και τους νέους παίκτες της.



Αναλυτικά όσα είπε:

«Βάσει έκφρασης,, όμως σαν Εθνική ομάδα και αυτό που αντιπροσωπεύουμε, προσπαθούμε και είναι σημαντικό για μας το εκάστοτε ματς να έχει challenge, να έχει κάτι που μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω από μας. Και γι’ αυτό σίγουρα πολύ πιο σημαντικά ματς θα είναι αυτά στα προκριματικά, αλλά και το αυριανό ματς από την άλλη έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες, όσον αφορά στοΜία πρόκριση στη ελίτ όσον αφορά στις εθνικές, σε βελτιώνουν περισσότερο από Β’ ή Γ’ γκρουπ δυναμικότητας.Δεν έχουμε την πολυτέλεια, τουλάχιστον σε αυτόν τον χρόνο που είμαι εγώ, να αλλάζουμε πολλά πράγματα, γιατί δεν είχαμε και πολλά ματς, αλλά η προσέγγιση από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το αυριανό ματς δεν μπορεί να είναι η ίδια. Απλά εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε στη διάρκεια αυτών των αγώνων με την Ελλάδα είναι τα καλά διαστήματα που έχουμε, γιατί το χαρακτηριστικό είναι ότι είχαμε πάντα κάποια διαστήματα που δεν ήμασταν τόσο καλοί και κάποια που ήμασταν πολύ καλοί,Να μην έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές όσον αφορά στο ένα ημίχρονο και το άλλο. Μέσα από τα ματς, θα αποκτήσει ακόμη περισσότερη εμπειρία όμως η σημασία είτε στο αυριανό, όσο και σε αυτά που έρχονται το φθινόπωρο και που θα έχουν ακόμη περισσότερο βάρος, σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα τρέξουμε πιο νωρίς από το να περιμένουμε τα ματς του Σεπτεμβρίου.Και ένα από εκείνα όπου πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε σε μεγαλύτερο διάστημα καλό πρόσωπο, όπως και αύριο, αυτός είναι ο στόχος μας, επειδή δεν μπορούμε να προπονούμαστε, μέσα από αναλύσεις και συζητήσεις να έχουμε μια ομάδα που διεκδικεί το αποτέλεσμα δεν έχουμε άλλη επιλογή.γιατί μία πρόκριση σε αυτά τα δύο ματς και για το ποδόσφαιρό μας, γιατί αργότερα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες τοπ επιπέδου,, χωρίς πολλά ματς στην Εθνική. Λίγο βίαια μα θετικά για τους ίδιους, έχουν την προσαρμογή στην Εθνική ομάδα και νομίζω πως είναι μια πλειάδα παικτών που δεν αμφιβάλουμε ότι έχουν τις δυνατότητες, είναι απόλυτα φυσιολογικό πως πρέπει να αποκτήσουν και τις εμπειρίες σε αυτό το είδος παιχνιδιών γιατί όλες οι εθνικές ομάδες αποτελούνται από τους καλύτερους παίκτες που εκπροσωπούν τη χώρα. Είναι λίγο διαφορετικό από τους συλλόγους και νομίζω ότι είναι τα σημαντικά ματς που σε βελτιώνουν και αυτό έχουμε κι εμείς σαν στόχο, και οι νέοι ποδοσφαιριστες να βελτιώνονται μέσα από αυτά και να μας δείξουν ουσιαστικά και στο βάθος χρόνου τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς.Ξέραμε πως η Σκωτία είναι καλή ομάδα με καλούς παίκτες μεσοεπιθετικά, οι οποίοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Ήταν αρκετά καλοί με και χωρίς την μπάλα, ήταν μαχητικοί, έτρεξαν στο γήπεδο και είναι πολύ σοβαρή ομάδα που βοηθήθηκε από τα παιχνίδια στη League A και από τις εμπειρίες από μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Euro. Από αυτά τα παιχνίδια η Εθνική έφτασε σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι ήταν πριν.κι αυτές εξαρτώνται από την κατάσταση κάποιων παικτών και από την εμπειρία του πρώτου ματς ενώ έχουμε και νέα απουσία στη μεσαία γραμμή. Έχουμε μια τελευταία προπόνηση και ως προπονητής έχω τις σκέψεις μου για το παιχνίδι αλλά δεν μπορώ να τις πω σήμερα.Τέλειο και με την μπάλα και χωρίς. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να νικήσουμε την Αγγλία. Αύριο πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με αυτό που κάναμε στην Αθήνα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια και τις λεπτομέρειες που δεν είχαμε στο πρώτο ματς.Η Σκωτία διαχειρίστηκε σε καλύτερο επίπεδο το πρώτο μέρος. Στο πρώτο ημίχρονο πάγωσαν το ρυθμό και το πήγαν στο στιλ τους. Δεν μας έδωσαν την ευκαιρία να είμαστε πιο επιθετικοί και έλεγχαν το ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτός ο ρυθμός προερχόταν από την ποιότητα στη μεσαία γραμμή και τη μεγαλύτερη ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση που είχαν.Για τα χαφ, είναι ερώτηση που με ταλαιπωρεί εδώ και τρεις ημέρες. Θα πρέπει να βρούμε τη λύση αύριο. Για τονδεν μπορώ να απαντήσω πως και ποιοι θα παίξουν παραμονή του παιχνιδιού. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος είναι η σύνθεση της μεσαίας γραμμής, η οποία πρέπει να είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Σίγουρα θα είναι μια μεσαία γραμμή που δεν έχουν παίξει ξανά μαζί. Πρέπει να παίξουν πιο ελεύθερα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.