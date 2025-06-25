Πολύ κοντά σε μεταγραφή στόπερ βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Γκιμαράες για την απόκτηση του Φιλίπε Ρέλβας. Ο 25χρονος Πορτογάλος στόπερ αναμένεται να φορέσει τα κιτρινόμαυρα, με τη μεταγραφή να θεωρείται, ουσιαστικά, τελειωμένη και να απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση, όπως τόνισε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο Ρέλβας, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2028 με την πορτογαλική ομάδα, είναι αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,92μ. και ξεχωρίζει για τη σωματοδομή και την αμυντική του συνέπεια. Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 12 συμμετοχές με τη φανέλα της Γκιμαράες, ενώ η ΑΕΚ είχε εντοπίσει εδώ και καιρό την περίπτωσή του ως ιδανική λύση για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν συνεχείς τις τελευταίες ημέρες και, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία έκλεισε σε πολύ καλό κλίμα. Ο παίκτης είχε ήδη συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση, γεγονός που επιτάχυνε τις εξελίξεις.

Η μεταγραφή του Ρέλβας αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες.

