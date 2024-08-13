Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο εκ νέου το σενάριο για Κοϊντρέντι

Την περίπτωση του Κομπά Κοϊντρέντι επαναφέρουν για τον Ολυμπιακό στην Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τη «Leonino» -η οποία ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Σπόρτινγκ- οι Πειραιώτες... χτύπησαν την πόρτα της ομάδας της Λισαβόνας ρωτώντας για το 22χρονο κεντρικό χαφ.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριστεροπόδαρος άσος έχει γραφτεί και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι για τους «ερυθρόλευκους». Στο παρελθόν, δε, ο Σύμβουλος Στρατηγικής της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κριστιάν Καρεμπέ, έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για το ταλέντο του, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι μπορεί να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Σπόρτινγκ απέκτησε τον Κοϊντρέντι τον περασμένο Ιανουάριο έναντι 4,25 εκατ. ευρώ από την Εστορίλ, με τον -διεθνή με τα μικρά κλιμάκια των «μπλε»- Γάλλο χαφ να έχει πέρασμα και από τη Βαλένθια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.