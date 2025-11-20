Παναθηναϊκός: Νοκ - άουτ ο Όσμαν με διάστρεμμα

Ο Τσέντι Όσμαν πρόλαβε ν’ αγωνιστεί κάποια λίγα λεπτά για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Ντουμπάι BC στο Telecom Center Athens, αφού το πρόβλημα που αποκόμισε από νωρίς τον έβγαλε τελικά νοκ-άουτ και δεν επέστρεψε ξανά στο ματς.

Η εξέταση στην οποία υποβλήθηκε στ’ αποδυτήρια, όπου πήγε υποβασταζόμενος και κουτσαίνοντας, έδειξε διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο κι έτσι δεν ήταν εφικτό να συνεχίσει να βοηθά τους «πράσινους».

Το πρόβλημα προέκυψε σε προσπάθειά του για lay-up στην πρώτη περίοδο. Πάτησε άτσαλα στο έδαφος κερδίζοντας φάουλ, εκτέλεσε τις βολές, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει, καθώς πονούσε αρκετά. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός πως χρειάστηκε βοήθεια για να μεταβεί στ’ αποδυτήρια, αφού δεν μπορούσε να πατήσει καλά…

