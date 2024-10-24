Διαβάστε ποια είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου:

ΙΙ. Επιβάλλει στον R. LUCESCU για την 1η πράξη για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε (15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, 11 παρ. 2, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ) και για την 3η πράξη για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε (15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, 11 παρ. 2, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή για τον ανωτέρω εγκαλούμενο ύψους επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) ευρώ και συνολική ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για είκοσι τρείς (23) ημέρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.