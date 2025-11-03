Ρεσιτάλ ατυχίας για τον Παναθηναϊκό AKTOR!

Το βράδυ της Κυριακής (02/11) έγινε γνωστό πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό του, με αποτέλεσμα ο Τούρκος σέντερ να τεθεί νοκ άουτ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Ο 27χρονος διεθνής ψηλός υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, οι οποίοι και έδειξαν το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που υπέστη στην προπόνηση του συλλόγου, με τον Εργκίν Αταμάν πλέον να ξεμένει από σέντερ!

Και αυτό διότι, τόσο ο Ματίας Λεσόρ,, όσο και ο Ρισόν Χολμς, βρίσκονται εδώ και καιρό στα πιτς λόγω προβλημάτων τραυματισμών. Ο Γάλλος ψηλός αναμένεται να επιστρέψει στα μέσα του μήνα, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αταμάν, ενώ ο Αμερικανός πρώην ΝΒΑερ έχει τεθεί νοκ άουτ για έναν μήνα με ρήξη έσω πλαγίου στο δεξί γόνατο.

Με τις απαιτητικές αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα να διαδέχονται η μία την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν νοείται να μείνει χωρίς σέντερ, με την απόκτηση ψηλού μέσα στις επόμενες ημέρες να αποτελεί μονόδρομο για το «τριφύλλι».

Τη φετινή σεζόν, ο Γιούρτσεβεν μετρά 8 συμμετοχές -έξι ως βασικός- στην Ευρωλίγκα, έχοντας 8,8 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 12,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο σε σχεδόν 17 λεπτά συμμετοχής.

