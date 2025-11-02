Λογαριασμός
Βαθμολογία Super League: Πάτησε ξανά κορυφή ο ΠΑΟΚ, σταθερά 3η η ΑΕΚ

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση και της 2ης ημέρας για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ

Μεταβολές, υψηλές πτήσεις και ευρωπαϊκά όνειρα μετά τη δεύτερη ημέρα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας ο Λεβαδειακός πέρασε με επαγγελματικό τρόπο από τη Λάρισα επικρατώντας 2-0 της AEΛ Novibet και με 15 πλέον βαθμούς βρίσκεται στην 4η θέση του πίνακα.

Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το ματς με τον Πανσερραϊκό, σε παράσταση για έναν ρόλο, αφού επικράτησε με σκορ 5-0 και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στον πόντο πατώντας ξανά κορυφή.

Τέλος στην OPAP Arena η ΑΕΚ έκαμψε με πολύ μεγάλη δυσκολία την αντίσταση του αξιόμαχου Παναιτωλικού, αφού με γκολ του Πινέδα στο 93ο λεπτό επικράτησε 1-0 και επέστρεψε στις νίκες, παραμένοντας στην 3η θέση.

To πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Σάββατο 1/11

Bόλος-Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός-Άρης 2-1

Κυριακή 2/11
AEΛ Νovibet-Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 3/11
Asteras AKTOR-ΟΦΗ (17:00)

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

Πηγή: sport-fm.gr

