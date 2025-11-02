Βαθμολογία Super League: Πάτησε ξανά κορυφή ο ΠΑΟΚ, σταθερά 3η η ΑΕΚ

Μεταβολές, υψηλές πτήσεις και ευρωπαϊκά όνειρα μετά τη δεύτερη ημέρα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας ο Λεβαδειακός πέρασε με επαγγελματικό τρόπο από τη Λάρισα επικρατώντας 2-0 της AEΛ Novibet και με 15 πλέον βαθμούς βρίσκεται στην 4η θέση του πίνακα.

Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το ματς με τον Πανσερραϊκό, σε παράσταση για έναν ρόλο, αφού επικράτησε με σκορ 5-0 και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στον πόντο πατώντας ξανά κορυφή.

Τέλος στην OPAP Arena η ΑΕΚ έκαμψε με πολύ μεγάλη δυσκολία την αντίσταση του αξιόμαχου Παναιτωλικού, αφού με γκολ του Πινέδα στο 93ο λεπτό επικράτησε 1-0 και επέστρεψε στις νίκες, παραμένοντας στην 3η θέση.

To πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 1/11

Bόλος-Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός-Άρης 2-1

Κυριακή 2/11

AEΛ Νovibet-Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 3/11

Asteras AKTOR-ΟΦΗ (17:00)

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.