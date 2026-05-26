Για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Νέστρουπ κάνει λόγο σε δημοσίευμά της η γνωστή και έγκυρη ιστοσελίδα της Δανίας, Tipsbladet.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Δανός τεχνικός έχει δώσει τα χέρια με τους πράσινους τόσο για το συμβόλαιό του όσο και για τους συνεργάτες του με την ιστοσελίδα να επικαλείται δικές της πληροφορίες.

Όπως προσθέτει ο Νέστρουπ έχει δώσει τα χέρια του για συμβόλαιο δύο ετών συν άλλο ένα με αρχικό μισθό ετησίως 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Προσθέτει ότι έχει ήδη συμφωνήσει ο κύριος συνεργάτης του, να τον ακολουθήσει. Πρόκειται για τον Στέφαν Μάντσεν ο οποίος να έχει ήδη συμφωνήσει να τον ακολουθήσει, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη παραμένουν μικρές λεπτομέρειες και για τους άλλους συνεργάτες που θα έχει.

Jacob Neestrup bliver cheftræner i storklubben Panathinaikos. Kun småting skal fikses, så rejser han i de næste dage til Grækenland og underskriver en kontrakt til sommer 2028 plus option på et år. Danskeren vil få en løn på 1,2 mio. euro udbetalt om året. https://t.co/BSXwvYcyyO — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) May 26, 2026

