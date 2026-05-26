Άλλη μια διάκριση για τον Χρήστο Τζόλη.

Ο Έλληνας άσος της Μπριζ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος και βραβεύτηκε σε χθεσινή τελετή.

Ο Τζόλης, για τον οποίο ήδη υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποτελεί μεταγραφικό στόχο είχε εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος.

Στα παιχνίδια του βελγικού πρωταθλήματος είχε 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις είχε 22 τέρματα και 29 ασίστ.

Our Jupiler Pro League Player Of The Season: 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐓𝐳𝐨𝐥𝐢𝐬. 🏆🇬🇷 pic.twitter.com/P5mzzbDgWB — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 25, 2026

