Καθολική αποθέωση για τον Τζόλη: Αναδείχθηκε MVP της χρονιάς στο Βέλγιο

Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για την σεζόν που τελείωσε στο βελγικό πρωτάθλημα, επιστεγάζοντας την άκρως εντυπωσιακή του χρονιά

Τζόλης

Άλλη μια διάκριση για τον Χρήστο Τζόλη.

Ο Έλληνας άσος της Μπριζ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος και βραβεύτηκε σε χθεσινή τελετή.

Ο Τζόλης, για τον οποίο ήδη υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποτελεί μεταγραφικό στόχο είχε εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος.

Στα παιχνίδια του βελγικού πρωταθλήματος είχε 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις είχε 22 τέρματα και 29 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

