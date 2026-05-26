Δύο ειδήσεις προέκυψαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας, για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία.

Συγκεκριμένα, αποκλείστηκαν από την αποστολή της «γαλανόλευκης» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Οι δύο μεσοεποθετικοί του ΠΑΟΚ και της Γκενκ έχουν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών και προτιμήθηκε να μείνουν εκτός από τις δύο προσεχείς αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος κόντρα σε Σουηδούς και Ιταλούς.

Κάπως έτσι έγινε γνωστό σήμερα πως στη θέση τους κλήθηκαν ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης και ο Θανάσης Ανδρούτσος από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτά τα ματς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.