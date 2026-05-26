Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάλεσε Κυζιρίδη-Ανδρούτσο στην Εθνική ο Γιοβάνοβιτς, εκτός «Ντέλιας» και Καρέτσας

Δύο από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν στη Σκωτία και την Ελλάδα κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Εθνική

Δύο ειδήσεις προέκυψαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας, για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία.

Συγκεκριμένα, αποκλείστηκαν από την αποστολή της «γαλανόλευκης» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Οι δύο μεσοεποθετικοί του ΠΑΟΚ και της Γκενκ έχουν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών και προτιμήθηκε να μείνουν εκτός από τις δύο προσεχείς αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος κόντρα σε Σουηδούς και Ιταλούς.

Κάπως έτσι έγινε γνωστό σήμερα πως στη θέση τους κλήθηκαν ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης και ο Θανάσης Ανδρούτσος από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτά τα ματς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εθνική Ελλάδος Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark