Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euroleague: Σκέψεις να μην γίνει το Final 4 του 2027 στο Άμπου Ντάμπι

Η Euroleague και οι υπεύθυνοί της σκέφτονται ότι η περσινή διοργάνωση δεν είχε καμία σχέση με τη φετινή της Αθήνας, σχετικά με τον κόσμο που παρακολούθησε

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Final 4

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να αλλάξει η έδρα του Final 4 όπως υποστηρίζει ένας Λιθουανός δημοσιογράφος.

Ο Γιόνας Λέσκας αναφέρει ότι η Euroleague και οι υπεύθυνοί της σκέφτονται τη μη διεξαγωγή της τελικής φάσης της διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι και εξετάζουν ήδη κάποιες εναλλακτικές λύσεις.

Αυτές είναι η Βαλένθια, το Κάουνας και το Βελιγράδι, πόλεις σε χώρες που σαφώς αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη προσέλευση οι αγώνες.

Παράλληλα, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στο περσινό φάιναλ φορ που είχε γίνει στο Άμπου Ντάμπι και το εφετινό που έγινε στην Αθήνα ήταν δύο τελείως διαφορετικές διοργανώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο που το παρακολούθησε.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Final 4 Euroleague Άμπου Ντάμπι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark