Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να αλλάξει η έδρα του Final 4 όπως υποστηρίζει ένας Λιθουανός δημοσιογράφος.

Ο Γιόνας Λέσκας αναφέρει ότι η Euroleague και οι υπεύθυνοί της σκέφτονται τη μη διεξαγωγή της τελικής φάσης της διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι και εξετάζουν ήδη κάποιες εναλλακτικές λύσεις.

Αυτές είναι η Βαλένθια, το Κάουνας και το Βελιγράδι, πόλεις σε χώρες που σαφώς αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη προσέλευση οι αγώνες.

Παράλληλα, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στο περσινό φάιναλ φορ που είχε γίνει στο Άμπου Ντάμπι και το εφετινό που έγινε στην Αθήνα ήταν δύο τελείως διαφορετικές διοργανώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο που το παρακολούθησε.

EuroLeague is considering moving the 2027 F4 from Abu Dhabi and the most mentioned alternatives are Valencia, Kaunas and Belgrade, per sources — Jonas Lekšas (@JonasLeksas) May 25, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.