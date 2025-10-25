Παναθηναϊκός - Μπενίτεθ: «Πιστεύω απόλυτα στο πρότζεκτ»

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκαθάρισε το Σάββατο ότι όλοι θα πρέπει να κατανοήσουν πως ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι οι τίτλοι, και με τον ίδιο στην άκρη του πάγκου, η ομάδα θα διανύει τη διαδρομή που θα οδηγεί κάθε φορά σε μια διάκριση.

«Το αν θα πάρουμε τους τίτλους εξαρτάται και από την τύχη, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η νίκη και η ήττα, θα πρέπει να κάνεις το σωστό στο γήπεδο. Να το κατανοήσουν όλοι πως θα στοχεύουμε στους τίτλους».

«Εντυπωσιάστηκα από το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού… Πιστεύω απόλυτα σε αυτό»…



«Σκληρή δουλειά για να βελτιώσουμε τα πάντα. Οι παίκτες πρέπει να δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Να δίνουν το «είναι» τους σε κάθε ματς. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους παίκτες μας και να δουλέψουμε και με την ακαδημία»…



Αυτά ήταν κάποια από τα λόγια του μεγάλου προπονητή στην παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Κορωπί τα οποία και δίνουν το ξεκάθαρο στίγμα της δουλειάς, των «θέλω» του από την ομάδα και συγκεκριμένα τους παίκτες του.



Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε και αυτό τον οδήγησε να δουλέψει στην ομάδα. Επεσήμανε ότι το ζητούμενό του είναι η σκληρή δουλειά από όλους στέλνοντας όμως και το μήνυμά του στους παίκτες.



«Οι παίκτες πρέπει να δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, Δεν έχω μαγικό ραβδί να αλλάξουν όλα γρήγορα αλλά θα κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που θα είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτή», ανέφερε και πρόσθεσε:



«Οι παίκτες θα πρέπει να δίνουν το… είναι τους σε κάθε αγώνα».

μιλήσω για αυτό. Έχουμε καλούς παίκτες, πρέπει να μιλήσω μαζί τους, να τους δω και να τους γνωρίσω καλύτερα και μετά να σκεφτώ για το μέλλον. Είναι φανταστικό αν μπορούμε να φέρουμε Έλληνες παίκτες, γιατί αυτό θα μας δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά την εσωτερική νοοτροπία. Πρέπει να έχουμε αυτή τη ισορροπία στο μυαλό μας. Ισορροπία και στον αγωνιστικό χώρο, και την άμυνα και την επίθεση, αλλά ουσιαστικά δεν έχεις πάρα πολλούς ντόπιους παίκτες, για να εγγυηθείς την καλή πορεία. Χρειάζεσαι και ξένους για να ενισχύσουν. Χρειαζόμαστε τα χρήματα και είναι σημαντικό αυτό».





Για το αν γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και την κατάσταση που επικρατεί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου:



«Με εξέπληξε ότι υπάρχουν εδώ άνθρωποι που μιλούν ισπανικά. Υπήρχαν και παίκτες που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Σισέ από τη Λίβερπουλ, υπάρχουν Ισπανοί προπονητές όπως ο Μεντιλίμπαρ και αυτό μας δίνει πληροφόρηση. Αν με ρωτήσατε για έναν παίκτη, μπορώ να σας πω το ένα ή το άλλο. Υπάρχει το σταφ που δίνει την πληροφόρηση που χρειάζεσαι. Βεβαίως έχουμε πολλά να μάθουμε από τα παιχνίδια. Καθημερινά θα μαθαίνουμε. Το βασικό είναι πώς θα βελτιώσουμε το δικό μας επίπεδο, δίνοντας μάχη στο υψηλότερο επίπεδο».



Για την καριέρα του και τις επιτυχίες του σε ομάδες, όπως η Λίβερπουλ και η Βαλένθια, που είχαν χρόνια να πάρουν τίτλους. Εκείνος με τι θα ήταν ικανοποιημένος:



«Κάποια στιγμή σε αυτό που μου ζητούσαν κάποιες από τις ομάδες έλεγα ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δώσουμε τη μάχη μας. Δεν μου έλεγαν ότι πρέπει να κερδίσουμε, αλλά να δώσουμε τη μάχη μας. Και όπως είπα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Βλέπω το τώρα, αλλά και το πιο μετά. Άρα το βασικό είναι ότι βελτιώνουμε κάθε πράγματα, για να πάμε λίγο ψηλότερα και να φτάσουμε πιο κοντά στην κορυφή. Όλα αυτά εξαρτώνται από συναισθήματα, τακτική, από την κατάσταση που θα είναι οι παίκτες. Το δάσος είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αν έχουμε έναν αγώνα για το πρωτάθλημα, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως βήμα-βήμα χτίζουμε κάτι καλό, κάτι σωστό, που θα μας πάει ψηλότερα. Τι θα γίνει τρία χρόνια, θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε πιο κοντά στους τίτλους. Εκείνο που μπορώ να εγγυηθώ είναι θα κάνουμε το καλύτερο για να πηγαίνουμε προς τους τίτλους και αυτό είναι βασικό να το καταλάβουν όλοι. Αν και στο ποδόσφαιρο είναι και θέμα τύχης».



Για τη φιλοσοφία του και τα πράγματα που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και την εικόνα που έχει για εκείνον ο κόσμος του Παναθηναϊκού:



«Να ξέρετε ότι στο σταφ μου υπάρχει ένας που λέγεται Ιησούς. Να σας πω γιατί βρίσκομαι εδώ. Η ομάδα κάνει μία προσπάθεια να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει τα πάντα και να πάει σε μία άλλη πορεία. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Ξέρουμε όμως τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε. Σε κάποιες στιγμές μπορεί να είσαι καλύτερος ή να μην είσαι, αλλά το βασικό είναι να κάνεις το σωστό. Αυτό που πρέπει, για να κερδίσεις και με τη βοήθεια των φιλάθλων, οι οποίοι πρέπει να είναι μαζί μας, απαιτητικοί, και να έχουμε την αίσθηση πως πάμε να κερδίσουμε και να υπάρχει πάθος. Όταν εκνευρίζεσαι με τον σύλλογο, συμβαίνει, γιατί έχεις το πάθος. Μου αρέσουν οι φίλαθλοι που ωθούν την ομάδα, πιέζουν την ομάδα, να κάνει το καλύτερο. Το βασικό είναι να κάνεις το καλύτερο και όταν έχεις αυτοπεποίθηση, χρειάζεισαι υποστήριξη, και αν η ομάδα πάει καλά θα είναι κοντά οι φίλαθλοι πουσάρωντας την ομάδα. Χρειάζομαι βοήθεια από όλους, γιατί δεν ξέρω αν είστε επαγγελματίες ή αν έχετε την ομάδα στην καρδιά σας, αλλά αν μου κάνετε κριτική μετά από έναν αγώνα, μπορεί να έχετε δίκιο. Το βασικό είναι να ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει η ομάδα και ο σύλλογος. Προσπαθεί να πάει μπροστά, να προχωρήσει, για αρκετό χρονικό διάστημα ο σύλλογος δεν έχει κερδίσει τίτλους, όμως αν πάμε με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία θα επιστρέψουμε εκεί που αξίζουμε».



Για το αν αποτελεί στοίχημα για εκείνον η διεκδίκηση τίτλων και η παρουσία του στην Ευρώπη, ακόμα και σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης:



«Σίγουρα. Σίγουρα! Η ιδέα μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός σε όλους τους αγώνες, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι. Ο στόχος είναι εκεί, αλλά θα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και αν ξεκινήσουμε να χτίζουμε κάτι και οι παίκτες πιστέψουν σε αυτό, τότε όλοι μαζί έχουμε περισσότερες δυνατότητες να κερδίσουμε. Τότε θα είμαστε πραγματικά στο υψηλότερο επίπεδο και να ανταγωνιστουμε τις ομάδες του υψηλότερου επιπέδου. Είμαι σίγουρος πως θα βρεθούμε εκεί. Τώρα πόσο χρόνο θα πάρει, δεν το ξέρω. Αν βρίσκομαι εδώ, είναι γιατί πιστεύω στο πρότζεκτ».



Για την πίεση που υπάρχει στην ομάδα και πώς θα τη διαχειριστεί ο ίδιος στο έργο του:



«Αυτό που είπα πριν. Θέλουμε να κερδίσουμε τον πρώτο αγώνα. Εάν όχι, πάμε στον δεύτερο. Αυτό που θέλω είναι να σκεφτόμαστε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Όμως αυτό που πρέπει να εγγυηθούμε πως κάνουμε σωστή διαχείριση, κερδίζοντας αγώνες. Χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία. Θα πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα με την πεποίθηση πως μπορούμε να κερδίσουμε τον κάθε αγώνα. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν βρεθούμε στην κορυφή. Ίσως σε μερικούς μήνες, αν μου κάνετε την ίδια ερώτηση, να μπορώ να σας απαντήσω. Θα πολεμάμε για να κερδίζουμε. Η νίκη πάει πιο πέρα από έναν αγώνα. Δεν θέλω να αφήσω υποσχέσεις. Εάν δεν πάει όπως θέλουμε, δεν θέλω να πει ο κόσμος ότι είπαμε ψέματα. Θα κάνουμε τα πάντα με το σταφ και την ομάδα. Το κάναμε στο παρελθόν και θέλουμε να το κάνουμε και τώρα».



Για το εάν θα είναι προπονητής ή προπονητής και μάνατζερ στον Παναθηναϊκό:



«Είμαι προπονητής. Όμως πιστεύω στη σχέση με τον τεχνικό διευθυντής και τους άλλους ανθρώπους της ομάδας, που μου έχουν δώσει σημειώσεις και οδηγίες. Το παν είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα να πω ότι θέλω έναν παίκτη και να χάσουμε κάποιους αγώνες. Το θέμα είναι να συνεργαστούμε τον τεχνικό διευθυντή. Αυτό που κάναμε στη Λίβερπουλ. Χτίσαμε στην ακαδημία. Χρειάζεσαι νέους παίκτες με ποιότητα και πάθος. Ότι ανήκουν στον σύλλογο μαζί με παίκτες από το εξωτερικό που έρχονται να βοηθήσουν. Μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί: προπονητής, τεχνικός διευθυντής και όλοι οι άνθρωποι που μας πλαισιώνουν».



Για την άποψή του για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και αν μπορεί με αυτό το ρόστερ να προχωρήσει και τι είδους αλλαγές χρειάζεται:



«Το έλεγα και πριν από το λίγο. Η ομάδα είναι καλή. Γνωρίζω ότι έχουμε καλούς παίκτες. Υπάρχει πίστη, αυτοπεποίθηση και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για το νέο πλάνο. Είδα στην τηλεόραση τον αγώνα, που έβαλε πρώτη γκολ η ομάδα, δέχθηκε την ισοφάριση και μετά έχασε. Αυτό που προέχει είναι να γνωρίσω τον κάθε παίκτη, την νοοτροπία του, μιλώντας πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, για να διαπιστώσεις το επίπεδό του. Μπορεί άλλοι να χρειαστούν άλλη βοήθεια από τους γύρω-γύρω. Χθες στην πρώτη προπόνηση είδα κάποιους παίκτες και δεν θέλω να δώσω μία οδηγία. Θέλω συλογική συνεργασία. Αν γίνουμε σε ένα σύνολο. Το ερώτημα είναι αν σε μερικούς μήνες χρειάζομαι έναν ή τον άλλο παίκτη, ναι ή όχι; Γιατί θα το πω στον τεχνικό διευθυντή, συζητώντας μαζί του για τις ανάγκες της ομάδας. Για εμένα θα πρέπει να είναι σίγουρο πως θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα, για να νικήσουμε όλοι μαζί. Θα είμαι τίμιος απέναντί σας, αν δεν μπορώ να απαντήσω, δεν θα το κάνω. Θα κάνουμε το παν για να δουλέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι παίκτες που έχουμε οι παίκτες δίνουν το παν στο γήπεδο και τα αποτελέσματα θα δείξουν αυτό».



Για το αν έχει κατασταλάξει σε πλάνα ή την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης:



«Εάν καταλαβαίνεις το τάιμινγκ, η ομάδα έπαιξε, ταξίδεψε και το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχω στη διάθεσή μου. Δεν ήξερα τους τραυματίες και χθες αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να μάθω. Έχουμε σήμερα προπόνηση. Θα κάνουμε διάφορους ελέγχους. Θα έχουμε όλη τη γνώση, θα μιλήσουμε με τους γιατρούς και γνωρίζοντας την κατάσταση κάθε παίκτη, θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις. Θα δούμε τους διαθέσιμους παίκτες, την αυτοπεποίθηση. Δεν μπορώ να πω ποιους παίκτες έχω στο μυαλό μου. Σήμερα θα γίνει η προπόνηση και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις».



Για το αν του χρωστάει η Ελλάδα κάτι και τις δυσκολίες που είχε στην καριέρα του:



«Η Βαλένθια ήταν 31 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ 21 χωρίς πρωτάθλημα. Εδώ τα 15 χρόνια μπορούμε να το φτιάξουμε. Ο κόσμος, όμως, δεν καταλαβαίνει και αναλύει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στη στγιμή. Δεν αναλύουν τα πράγματα σε σχέση με εμάς. Όλες οι ομάδες χρειάζονται χρόνο. Μπορείς να αλλάξεις και θα χρειαστεί να δουλέψεις σκληρά. Χρειάζεται να έχεις αυτοπεποίθηση. Το κάναμε στην Ιταλία, την Αγγλία και την Ισπανία. Αυτή είναι η εμπειρία. Η εμπειρία να διαχειρίζεσαι την πίεση, χωρίς να γίνεισα υπερφλύαρος. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις και ο κόσμος αντιδρά. Χρειάζεται σκέψη κάθε επιλογή. Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε όμιοι με τους Ιταλούς και Ισπανούς συναδέλφους. Όλοι έχουμε πίεση και θα κάνετε δύσκολες ερωτήσεις και θα πρέπει να εγγυηθώ ότι οι παίκτες θα λάβουν σωστά το μήνυμα και θα τους προστατέψω. Έχω εμπειρία. Ξέρω πώς να τα διαχειριστώ. Μπορεί και να κάνω λάθη. Το βασικό είναι να περάσω το μήνυμα και να είμαι σίγουρος πως το έλαβαν. Και εγώ από την πλευρά μου να δώσω με σκληρή δουλειά την εμπειρία μου, τις ιδέες μου. Η Ισπανία είναι όμοια με την Ιταλία και μπορούμε να τα καταφέρουμε για τους ίδιους και τον σύλλογο».

Αλαφούζος: «Ξεκάθαρος στόχος με Μπενίτεθ η κορυφή, πλάνο αναγέννησης του Παναθηναϊκού»

Παίρνοντας τον λόγο προτού ο Ράφα Μπενίτεθ τοποθετηθεί για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο «τριφύλλι», ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε μεταξύ άλλων:



«Ο Παναθηναϊκός προχωρά μπροστά, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, και ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλά μία αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης.

Τόσο του ποδοσφαιρικού και διοιηκτικού τομέα. Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ. Έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο, αναγέννησης και εκσυγχορνισμού του Παναθηναϊκού.Ηγέτης ο Μπενίτεθ».

