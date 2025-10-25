Μπενίτεθ: Ήρθε να διορθώσει την «αχίλλειο πτέρνα» του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε χτες από την Ολλανδία μετά την ήττα από τη Φέγενορντ και πλέον έχει μπει σε νέα… εποχή. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Χτες έκανε την πρώτη του επίσημη προπόνηση στο Κορωπί και την Κυριακή θα ντεμπουτάρει κόντρα στον Αστέρα στην Λεωφόρο.

Η έλευση του Μπενίτεθ ανεβάζει σίγουρα σε επίπεδο το κύρος του “τριφυλλιού”. Είναι όπως και να έχει ο κορυφαίος προπονητής που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα.

