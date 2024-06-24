Λίγο μετά τις 13:30 προσγειώθηκε στην Αθήνα ο Λορέντζο Μπράουν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR. Μάλιστα ο 34χρονος γκαρντ εμφανίστηκε στην αίθουσα αφίξεων φορώντας ένα t-shirt με τα επτά αστέρια της ομάδας.

«Η ομάδα έχει πολύ ταλέντο. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Και κάπως έτσι είμαι κι εγώ. Είμαι παίκτης με ταλέντο και έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Θέλω να πάρω τίτλους με τον Παναθηναϊκό. Θέλω το ευρωπαϊκό. Έχω πετύχει πολλά εκτός από αυτό και είναι το επόμενο στη λίστα μου», τόνισε ο Μπράουν.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος και ανυπομονώ να παίξω στο ΟΑΚΑ για τα χρώματα του Παναθηναϊκού και τον Εργκίν Αταμάν. Ο κόουτς ήταν ο άνθρωπος που με επέλεξε, είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη και αυτό το ξέρουμε. Το έδειξε και πέρυσι, το έδειξε και φέτος», πρόσθεσε.

«Μίλησα πολύ λίγο με τον Χουάντσο, μου είπε τα καλύτερα λόγια, με βοήθησε και αυτός στην απόφαση που πήρα να έρθω εδώ», ανέφερε για τον συμπαίκτη του στην εθνική Ισπανίας.

Για τον ρόλο του στην ομάδα είπε πως «... δεν ήρθα για να γίνω ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, αλλά για να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους. Είμαι πόιντ γκαρντ, αυτός είναι ο ρόλος μου. Να οργανώνω και να βοηθάω τους υπόλοιπους».

«Είμαι σε μια πολύ ωραία πόλη σαν την Αθήνα. Είναι φανταστικό που είμαι εδώ. Υπήρχαν και παλιότερα συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα που πλέον είμαι στον Παναθηναϊκό», κατέληξε.

Ο Αμερικανός άσος έκανε ταξίδι-αστραπή, σε ένα μικρό διάλειμμα από την προετοιμασία της εθνικής Ισπανίας, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Η συμφωνία μαζί του αλλά και με τη Μακάμπι (που θα εισπράξει 600.000 ευρώ) είναι δεδομένη και ο Αμερικανός άσος εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει για τρία χρόνια. Αμέσως μετά θα επιστρέψει στην προετοιμασία της Ισπανίας για το Προολυμπιακό Τουρνουά της Βαλένθια (2-7 Ιουλίου), παρέα με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Τη φετινή σεζόν ο Μπράουν είχε 12 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, το οποίο και κατέκτησε με τη Μακάμπι. Στην Ευρωλίγκα είχε 13,2 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.