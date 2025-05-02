Βρανόπουλος: «Στόχος μας ένας παντοδύναμος Παναθηναϊκός, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις»

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. έχει πλέον γυρίσει σελίδα, με τον Δημήτρη Βρανόπουλο να είναι ο νέος πρόεδρος του συλλόγου, μετά και τις εκλογές τις 27ης Απριλίου.



Ο κύριος Βρανόπουλος μάλιστα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ερασιτέχνη, έκανε και την πρώτη του επίσημη δήλωση, θέτοντας ως πρώτο του στόχο την αύξηση των μελών, ενώ έκανε λόγο για έναν Παναθηναϊκό, παντοδύναμο και πρωταθλητή, ο οποίος σύντομα θα αποκτήσει το δικό του «σπίτι» με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Βοτανικό.

Αναλυτικά η δήλωση του νέου προέδρου του Παναθηναϊκού Α.Ο.:



«Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μας, βρίσκομαι θεσμικά στον Σύλλογο από το καλοκαίρι του 2020 και πλέον έχω την ύψιστη τιμή να υπηρετήσω τον Παναθηναϊκό από τη θέση του Προέδρου.



Είχα δηλώσει πριν την εκλογή μου ότι επιθυμούσα ένα Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η πλειοψηφία θα αποτελέσει την «ασπίδα» για να μπει ο Σύλλογος στον Βοτανικό με τους καλύτερους δυνατούς όρους, και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ακόμα πιο δυνατές ομάδες σε όλα τα τμήματα.



Η ζητούμενη πλειοψηφία δεν ήρθε σε πρώτο χρόνο, αλλά διαφαίνεται να έρχεται έπειτα από τις παραιτήσεις τριών μελών, για τις οποίες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν ήδη τοποθετηθεί σχετικά.



Ο αριθμός που ψήφισε είναι περίπου 1.100 άτομα , νούμερο μικρό ακόμα και συγκριτικά με αυτούς που είχαν δικαίωμα ψήφου που ήταν πάνω 5.200.



Σίγουρα το νούμερο των μελών είναι πολύ χαμηλό σχετικά με το μέγεθος του «τριφυλλιού».



Ένα πρόσθετο μέλημα μας λοιπόν θα είναι αυτός ο αριθμός να μεγαλώσει κατά πολύ και οι άνθρωποι που θα έρθουν πιο κοντά στον Σύλλογο να είναι πολλές χιλιάδες.



Ο στόχος μας είναι ένας παντοδύναμος Παναθηναϊκός, εκατομμυρίων οπαδών , Πρωταθλητής σε όλα τα σπορ και σύντομα στο νέο του σπίτι με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.