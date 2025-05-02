Ο Φραντς Βάγκνερ δεν είναι σίγουρος για τη συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ

Κάθε άλλο παρά βέβαιος για τη συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ με τη Γερμανία είναι ο Φραντς Βάγκνερ. Το Ορλάντο αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Σέλτικς και ο ίδιος θα έχει άπλετο χρόνο ξεκούρασης, ωστόσο δεν… υπόσχεται τίποτα.



«Αυτό είναι μια συζήτηση… Μου αρέσει να παίζω για τη χώρα μου και αγαπώ τους συμπαίκτες μου στην εθνική ομάδα. Όμως είναι στο τέλος του καλοκαιριού κι έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε και δεν μου αρέσει να δίνω υποσχέσεις. Θα δω πώς θα νιώθω τότε και πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι μου», τόνισε ο 23χρονος φόργουορντ, που φέτος είχε 24,2 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά αγώνα.

Απών από το Ευρωμπάσκετ αναμένεται να είναι ο αδερφός του,, σέντερ του Ορλάντο, καθώς στις 21 Δεκεμβρίου υπέστη ρήξη χιαστού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.