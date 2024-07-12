Λογαριασμός
Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Μέσα ο Μαξίμοβιτς, έξω ο Ιωαννίδης

Με Μαξίμοβιτς και χωρίς Ιωαννίδη η αποστολή του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας

Έτοιμος για ΑΕΚ Λάρνακας (13/07, 21:00) ο Παναθηναϊκός. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το φιλικό με την ομάδα της Κύπρου στο «Απ. Νικολαΐδης» το «τριφύλλι» με απογευματινή προπόνηση.

Ατομικό ακολούθησε και πάλι ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Μέσα ο Μαξίμοβιτς, με τον Σέρβο μέσο να αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα του Σαββάτου.

Η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Ρούμπεν, Μπακασέτας, Αράο, Μαξίμοβιτς, Βιλένα, Ζέκα, Αϊτόρ, Γερεμέγεφ, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Λημνιός, Κάτρης, Φικάι, Νταμπίζας

