Παναθηναϊκός: Επική ανάρτηση… με dunk party Λεσόρ

Ανάρτηση με τις καλύτερες φάσεις του Γάλλου σέντερ κοινοποίησε στα social media η πράσινη ΚΑΕ

Ένα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Ματίας Λεσόρ κοινοποίησε ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βίντεο που περιείχε.. πολύ κάρφωμα και το αγαπημένο βουντού βουντού του 28χρονού αθλητή. 

Δείτε το βίντεο στο paopantou.gr 

