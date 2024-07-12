Παναθηναϊκός: Επική ανάρτηση… με dunk party Λεσόρ

Ένα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Ματίας Λεσόρ κοινοποίησε ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βίντεο που περιείχε.. πολύ κάρφωμα και το αγαπημένο βουντού βουντού του 28χρονού αθλητή.

Δείτε το βίντεο στο paopantou.gr

