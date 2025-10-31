Αλόνσο: «Μιλήσαμε με τον Βινίσιους, λήξαν το θέμα»

Η αντίδραση του Βινίσιους κατά την αντικατάστασή του στο ντέρμπι της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα προκάλεσε αναταράξεις στη «βασίλισσα». Ωστόσο όπως έκανε σαφές ο Τσάμπι Αλόνσο σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, μετά από συζήτηση με τον Βραζιλιάνο επιθετικό το θέμα θεωρείται λήξαν.

«Όλοι οι παίκτες θέλουν να βρίσκονται συνέχεια στο γήπεδο κι αυτό είναι καλό. Την Τετάρτη, μετά τις δύο ημέρες ξεκούρασης, είχαμε μια συνάντηση με όλους. Ο Βίνι ήταν άψογος, μίλησε από καρδιάς και έμεινα ικανοποιημένος. Όλα έχουν διευθετηθεί», τόνισε.

«Ήταν μια πολύτιμη και θετική δήλωση. Μίλησε από καρδιάς και για το τι θέλει να δώσει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε στους συμπαίκτες του και στους οπαδούς. Το θέμα έκλεισε την Τετάρτη. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, κωπηλατούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο γήπεδο και στην καλή ομάδα που έχουμε», πρόσθεσε.

