Νικολακόπουλος: «Σταμάτησε η κατρακύλα με Καρβαλιάλ, αλλά το Περιστέρι είναι κλειδί για τον Ολυμπιακό»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μετά τη νίκη στην έδρα του Πανσερραϊκού και ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας εξήγησε γιατί το «διπλό» στις Σέρρες είναι υπερπολύτιμο, πηγαίνοντάς το από… την ανάποδη, τονίζοντας ότι αν μετά τις γκέλες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός μετά και το 2-2 στο Βόλο, όχι απλά θα έμενε τέταρτος αλλά θα ήταν σα να έλεγε «παιδιά, δεν μπορώ!».

Παράλληλα, σχολίασε πως είναι πολύ σημαντικό, πως με την παρουσία του Κάρλος Καρβαλιάλ σταμάτησε η κατρακύλα των Πειραιωτών (2-4 από ΠΑΟΚ, 0-5 από Φράιμπουργκ και 2-2 στον Βόλο, πολύ δύσκολες νίκες με Αστέρα και Παναιτωλικό), επισημαίνοντας πως το επόμενο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είναι «κλειδί», για να επιβεβαιώσει ακριβώς ότι έχει σταματήσει η αγωνιστική πτώση απέναντι σε έναν αντίπαλο, που έχει 4 νίκες και 4 ισοπαλίες στα τελευταία παιχνίδια του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.