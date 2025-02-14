Υποχρεωμένος να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» του Conference League είναι ο Παναθηναϊκός, που γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1 από τη Βίκινγκουρ στη Φινλανδία.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έμεινε ζωντανή, παρά την κακή εμφάνιση, αφού το γκολ του Ιωαννίδη, του δίνει ελπίδες και του διατηρεί την ταμπέλα του «φαβορί» ενόψει της ρεβάνς της 20ης Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ.

Στην προσπάθεια αυτή ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί και τη βοήθεια του κόσμου του, με την «πράσινη» ΠΑΕ, να κυκλοφορεί τα εισιτήρια στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, συνεχίζοντας μάλιστα την οικονομική στήριξη στον Ερασιτέχνη, αφού από κάθε εισιτήριο τα 5 ευρώ πηγαίνουν στη «Μάνα του Λόχου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα UEFA Conference League με αντίπαλο τη Βίκινγκουρ (20/2, 10 μ.μ.) είναι διαθέσιμα στο κοινό από την Παρασκευή 14/2 στις 2 μ.μ.

Συνεχίζοντας την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη, η ΠΑΕ εισφέρει στον Αθλητικό Όμιλο 5 ευρώ από κάθε εισιτήριο.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Βίκινγκουρ έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH

1/3/5/13/15/17/23 15 €

7 & 11 20 €

9 25 €

29 65 €

Ρ1/Ρ2 155 €

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση, την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Οδηγίες για Έλληνες φιλάθλους

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr.»

