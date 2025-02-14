Παναθηναϊκός: Απροστάτευτο το… «πράσινο κάστρο», ψάχνει ώστε να το διαφυλάξει

Ο Παναθηναϊκός έκανε την 3η συνεχόμενη ήττα του σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά από αυτές με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο και τον Άρη στο πρωτάθλημα, έχασε και από την Βίκινγκουρ στην πρώτη αναμέτρηση (από τις δύο) για την ενδιάμεση φάση του Conference League.

Όλα αυτά οφείλονται εν πολλοίς στο γεγονός πως η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δέχεται συνέχεια γκολ στα τελευταία παιχνίδια.

