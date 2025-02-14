Το δικαίωμα να δώσει το «παρών» στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το διοικητικό Πρωτοδικείο αποφάσισε την αναστολή της ποινής απαγόρευσης ενός μήνα που είχε επιβάλει πρωτόδικα το αρμόδιο όργανο του ΕΣΑΚΕ κάτι που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη και πρόεδρο των πράσινων να παρακολουθήσει από κοντά τα παιχνίδια της ομάδας στον θεσμό.

Θυμίζουμε ότι η ποινή είχε επιβληθεί μετά από καταγγελία του Ολυμπιακού και των αδελφών Αγγελόπουλων μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

