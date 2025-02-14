Λογαριασμός
Αναστολή της απαγόρευσης στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έχει δικαίωμα εισόδου στα ματς Κυπέλλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να δώσει το «παρών» στα παιχνίδια του Κυπέλλου μπάσκετ καθώς ανεστάλη η ποινή του

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Το δικαίωμα να δώσει το «παρών» στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το διοικητικό Πρωτοδικείο αποφάσισε την αναστολή της ποινής απαγόρευσης ενός μήνα που είχε επιβάλει πρωτόδικα το αρμόδιο όργανο του ΕΣΑΚΕ κάτι που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη και πρόεδρο των πράσινων να παρακολουθήσει από κοντά τα παιχνίδια της ομάδας στον θεσμό.

Θυμίζουμε ότι η ποινή είχε επιβληθεί μετά από καταγγελία του Ολυμπιακού και των αδελφών Αγγελόπουλων μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

