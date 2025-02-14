Αποδεκτή η «συγγνώμη» του Ντράγκαν Σάκοτα τονίζει ο ΠΣΑΚ σε ανακοίνωσή που εξέδωσε σχετικά με την αρχική τοποθέτηση του προπονητή της ΑΕΚ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών αναφέρει ότι αποδέχεται την συγγνώμη του τεχνικού της ΑΕΚ, επισημαίνοντας τα μέλη του αντιλαμβάνονται την πίεση που υπάρχει στους αγώνες και πως κάποιες δηλώσεις παρερμηνεύονται ενώ καταλήγει ότι «ο αθλητισμός δεν είναι θέμα φύλου αλλά προσπάθειας και ικανότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Δεκτή η «συγγνώμη» του κυρίου Σάκοτα

Η διευκρινιστική δήλωση που έκανε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τις γυναίκες, επανέφερε τα χαμόγελα στις τάξεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών.

Αντιλαμβανόμαστε την πίεση που υπάρχει στους αγώνες και πως κάποιες δηλώσεις παρερμηνεύονται.

Σχόλια όπως αυτό: «Έτσι είναι όταν παίζεις γυναικείο μπάσκετ χωρίς επαφές και οι άλλοι παίζουν σκληρά», αναπαράγουν στερεότυπα και υποτιμούν το μπάσκετ γυναικών το οποίο απαιτεί την ίδια αφοσίωση, τεχνική και τακτική σκέψη όπως και το ανδρικό. Ο αθλητισμός δεν είναι θέμα φύλου, αλλά προσπάθειας και ικανότητας.

