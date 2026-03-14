Ξεκουράζει τον Λεσόρ με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δεν αναμένεται να έχει τον Ματίας Λεσόρ στην αποστολή του για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Στην απόφαση να μην χρησιμοποιήσουν τον Ματίας Λεσόρ και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έχουν πάρει στον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι θα αποφύγουν την υπερφόρτωσή του και με δεύτερο αγώνα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός για την αναμέτρηση με την Ένωση μετά την επιστροφή του στο ματς με τη Ζάλγκιρις και την παρουσία του στο παρκέ για 23 λεπτά. Έτσι δεν θα γίνει καμία αλλαγή στη λίστα των ξένων με το όνομά του να μην μπαίνει σε αυτή.

Στους πράσινους είναι αποφασισμένοι να ακολουθηθεί κατά γράμμα το χρονοδιάγραμμα και το πλάνο που έχει γίνει για τον Γάλλο, εστιάζοντας την ίδια στιγμή στο να είναι ξεκούραστος για τον επόμενο αγώνα της ομάδας, την εξαιρετικής σημασίας μάχη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ματίας Λεσόρ ΑΕΚ Παναθηναϊκός
