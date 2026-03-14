Μπέτις: Ανεβάζει στροφές ο Άμραμπατ, αυξημένες πιθανότητες να παίξει με Παναθηναϊκό

Λίγες ώρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι, φαίνεται ότι μπορεί να υπολογίζει σταδιακά στον Σοφιάν Άμραμπατ που δεν αποκλείεται να είναι αποστολή με Θέλτα

Άμραμπατ

Η Μπέτις θα φιλοξενήσει την Κυριακή στο «La Cartuja» τη Θέλτα στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της La Liga, θέλοντας να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα της στο ΟΑΚΑ, αλλά και τα τρία διαδοχικά ματς δίχως νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι «βερδιμπλάνκος» θα προχωρήσουν σε ένα περιορισμένο rotation για την αυριανή αναμέτρηση, καθώς ακολουθεί η ρεβάνς της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι, να «τρίβει» τα χέρια του, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχει μια πολύ σημαντική επιστροφή. Ο λόγος για τον Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος από την περασμένη Δευτέρα έχει αρχίσει και μπαίνει σταδιακά σε σταθερούς ρυθμούς προπονήσεων βγάζοντας μάλιστα ολόκληρο το πρόγραμμα των δυο τελευταίων ημερών, τρεις μήνες μετά τον τραυματισμό του που τον άφησε εκτός δράσης.

Μάλιστα, όπως μεταφέρουν τα ισπανικά Μέσα, δεν αποκλείεται, ο Άμραμπατ, να ενταχθεί στην αποστολή για το ματς κόντρα στην ομάδα του Βίγκο, προκειμένου να αποκτήσει ρυθμό ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Μπέτις ποδόσφαιρο
